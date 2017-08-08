В Україні зростає виробництво автотранспорту

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-липні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросло на 68,1% - до 4,132 тисячі одиниць, говориться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

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Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за цей період зросло на 83% - до 3,483 тисячі штук. При цьому виробництво комерційних автомобілів скоротилося відносно минулорічного показника на 47,7% - до 254 штук, а виробництво автобусів зросло в 4,5 рази, до 395 штук.

При цьому в липні цього року на українських заводах було вироблено 511 автотранспортних засоби, що на 40,8% більше торішнього результату липня і на 38,8% менше показника червня цього року.

У загальному обсязі автовиробництва більшу частину становили легкові автомобілі, виробництво яких відносно червня минулого року скоротилося на 44,1% - до 405 штук.

У звітному місяці було випущено 48 вантажних автомобілів (без урахування продукції ПАТ "АвтоКрАЗ"), що на 11,6% перевищує показник червня цього року, але при цьому на 37,7% менше, ніж у липні 2016 року.

Згідно з повідомленням, ПАТ "АвтоКрАЗ" з серпня минулого року відмовляється розкривати інформацію про обсяги свого виробництва.

Також за липень було вироблено 58 автобусів, що в 3,2 рази більше, ніж у липні минулого року, і на 13,4% менше, ніж у червні.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автотранспортних засобів в Україні в першому півріччі 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросла на 72,8% - до 3,621 тисячі одиниць

За даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2016 року порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тисячі одиниць

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "АІС" ("КрАСЗ"), корпорація "Еталон" (Чернігівський та Бориспільський автозаводи).