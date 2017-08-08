"Укрпошта" другу добу зазнає нової хакерської атаки

Офіційний сайт публічного акціонерного товариства "Укрпошта" другу добу зазнає атаки хакерів.

Читайте також"Укрпошта" завершила процес корпоратизації - Мінінфраструктури

Про це повідомила прес-служба компанії на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, нас DDoS-ять. Вже другу добу сайт "Укрпошти" знаходиться під атакою, яка найбільше націлена на сервіс відстеження", - повідомили в компанії.

В "Укрпошті" повідомили, що під час першої хвилі атаки, що почалася 7 серпня вранці, ІТ-служба змогла нормалізувати ситуацію і після 17:00 всі сервіси на сайті працювали належним чином.

«Однак сьогодні хакери знову активізувалися. Через такі дії і сайт, і сервіси працюють з перебоями або повільно», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також ряд медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.