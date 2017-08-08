Суд скасував підвищення ціни на дизпаливо для "Укрзалізниці"

Суд задовольнив позов Національного антикорупційного бюро України та визнав недійсним доповнене угоду, якою була піднята на 9,8% початкова закупівельна ціна на 75,8 тисячі тонн дизельного палива (з загального обсягу постачання 100 тисяч тонн), яке поставлялося приватною компанією-нафтотрейдером "Вог Аеро Джет" для потреб "Укрзалізниці".

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Про це йдеться в рішенні Господарського суду Києва від 27 липня 2017 року, яке опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень України.

"Позовні вимоги НАБУ задовольнити. Визнати недійсною додаткову угоду від 29.03.2016 року №3 до договору поставки від 18.03.2016 року, укладеним між Філією "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" і ТОВ "Вог Аеро Джет", - йдеться в документі.

Згідно з повідомленням, договір поставки, який був підписаний у березні 2016 року, передбачав, що 100 тисяч тонн дизпалива буде поставлено за ціною 13 959 гривень за тонну (з урахуванням ПДВ). Таким чином, загальна сума договору становила 1,396 мільярда гривень.

Також наголошується, що 23-29 березня 2016 року між сторонами були укладені додаткові угоди: №1 – про підвищення вартості 3 тисяч тонн дизпалива до 15 339 гривень за тонну; №2 – про підвищення ціни на 85,3 тисячі тонн до 15 339 гривень за тонну; №3 – про підвищення вартості 75,8 тисячі тонн до 16 849 гривень за тонну.

За інформацією НАБУ, підвищення ціни палива (на 9,85%), яке передбачено угодою №3, є необґрунтованим, оскільки на дату його підписання (29 березня 2016 року) ціни на дизпаливо на внутрішньому ринку не піднімалися.

"Ціна на ринку на одиницю продукції дизельного палива в період 21-28.03.2016 р. не підвищувалася, що підтверджується листами ДП "Держзовнішінформ" (державна експертна організація – УНІАН). Посилання відповідача на те, що рівень цін на дизельне паливо на внутрішньому ринку підвищувався в період 23-29.03.2016 року... визнається необґрунтованою", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, протягом 2016 року постачальниками компанії були такі українські нафтотрейдери: "Вог Аеро Джет", "ОККО-Бізнес Контракт", "Елемент Нафта" і "Сокар Україна". Також "Укрзалізниця" повідомила про плани надати іноземним компаніям можливість участі в тендерних закупівлях дизпалива. Менеджери "Укргазвидобування" заявляли про готовність відвантажувати на адресу "Укрзалізниці" 3-5 тисячі тонн дизпалива на місяць.

На початку березня філія "Укрзалізниці" уклав договори з компаніями "ОККО-Бізнес Контракт" і "Трейд Коммодитти" на постачання залізницям України 135 тисяч тонн дизельного палива на суму 2,955 мільярда гривень.

Річна потреба "Укрзалізниці" в дизельному паливі становить 305-310 тисяч тонн.