Львівському "Електронтрансу" не вдалося заблокувати поставки польських трамваїв до Києва

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відмовив українсько-німецькому СП «Електронтранс» (Львів) в задоволенні скарги проти польської компанії Pesa.

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Про це йдеться в інформації до резолютивної частини рішення відомства на електронному майданчику ProZorro, де проводився тендер, повідомляє «Новое время».

Згідно з документом, 4 серпня адміністративна колегія АМКУ з розгляду скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель прийняла рішення відмовити «Електронтрансу» у задоволенні його скарги.

Нагадаємо, що наприкінці липня «Електронтранс» просив АМКУ скасувати оголошення про намір "Київпастрансу" укласти договір з Pesa на постачання 40 одиниць 26-метрових трамвайних вагонів після перемоги в аукціоні.

Як повідомляв УНІАН, великий польський виробник рейкового транспорту компанія Pesa Bydgoszcz виграв тендер на поставку комунальному підприємству "Київпастранс" 40 трамвайних вагонів з низьким рівнем підлоги на суму 1,813 мільярда гривень.

Згідно з оприлюдненими даними, Pesa за результатами тендеру підпише з "Київпастрансом" контракт на поставку до 29 грудня 2017 року 40 трамвайних вагонів довжиною 26 метрів.

В тендері брали участь 2 компанії – українсько-німецьке підприємство "Електронтранс" і польська Pesa Bydgoszcz. Польська компанія запропонувала ціну на 1 тисячу гривень меншу.