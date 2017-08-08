На Житомирщині влада розриває договір ще з одним перевізником, який не виконує графік руху - Гундич

На Житомирщині влада розриває договір ще з одним перевізником, який не виконує графік руху. Про це сьогодні на своїй сторінці у фейсбук повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

«GPS-трекери в дії. Розриваємо договір зі ще одним перевізником, що обслуговує маршрут №102 "Житомир – Довжик". Не виконує графік руху – до побачення! Знайдеться більш відповідальний перевізник.

Дав доручення направити лист-попередження про розірвання договору – і вже сьогодні перевізник отримав лист під підпис. Через 10 днів визначимо іншого, тимчасового виконавця послуг пасажирських перевезень.

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GPS-трекери працюють менше трьох місяців, а вже є результат»,- написав Гундич.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі впроваджується нова транспортна концепція. Влада поставила перед перевізниками умови покращити якість послуг, що нададються ними. З тими ж перевізникам, хто не дотримується цієї вимоги, розриваються угоди.