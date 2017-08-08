АМКУ отримав чотири скарги від учасників торгів на закупівлю "Укрзалізницею" дизпалива

Антимонопольний комітет України (АМКУ) отримав чотири скарги щодо закупівлі філією акціонерної компанії "Укрзалізниці" з закупівель "Центр забезпечення виробництва" дизельного палива, повідомила на своїй сторінці в Facebook державний уповноважений АМКУ Агія Загребельська.

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Як випливає з розміщеної інформації, скарги стосуються тендеру на закупівлю дизельного палива, що "Укрзалізниця" планувала провести 8 серпня. Філія "Центр забезпечення виробництва" публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю 90 тис. тонн дизпалива одним лотом очікуваною вартістю 1,99 млрд грн 3 квітня 2017 року. Заявки на участь у торгах подали "Сокар Україна", "ОККО Контракт", "Елемент Нафта", "Анвітрейд", "Трейд Коммодіті" і "Нафтотрейд Капітал". 2 серпня тендерний комітет допустив всі шість компаній до аукціону, не виявивши в їхніх документаціях будь-яких порушень.

Як зазначає Загребельська, на сьогодні АМКУ отримав чотири скарги від учасників запланованих на 8 серпня торгів.

Зокрема, компанія «ТД «Сокар» подала скаргу на рішення замовника («Укрзалізниці») щодо допуску до аукціону пропозицій «ОККО Контракт», «Анвітрейд» і «Нафтотрейд-капітал».

«ОККО Контракт» скаржиться на рішення замовника про допуск до аукціону пропозицій «Елемент нафта», «Нафтотрейд-капітал», "Трейд Коммодіті" і "ТД" Сокар".

Компанія «Елемент Нафта» подала скаргу на рішення замовника про допуск до аукціону пропозицій "ОККО Контракт" і «Нафтотрейд-капітал».

«Зазначені скарги прийняті колегією до розгляду, і засідання призначено на 21 серпня 2017», - повідомила Загребельська.

Крім того, за її словами, 7 серпня надійшла скарга від «Нафтотрейд-капітал» на рішення замовника про допуск до аукціону пропозицій «ОККО Контракт», «ТД «Сокар», «Елемент нафта», «Анвітрейд» і «Трейд Коммодіті», і рішення по ній поки не прийнято.

Як повідомляв УНІАН, українські нафтотрейдери «ОККО-Бізнес Контракт», «Елемент Нафта» і «Сокар Україна» є найбільшими постачальниками дизпалива для "Укрзалізниці".