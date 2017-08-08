Омелян пояснив, чому прихід Ryanair до України цьогоріч може не відбутися

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що прихід ірландського лоукостера Ryanair в Україну в цьому році може не відбутися. Про це міністр повідомив в інтерв'ю "Обозревателю".

За його словами, у Ryanair є ще достатньо пропозицій по Європі і багато напрямків.

"Якщо переговори будуть свідомо затягнуті, й вони розподілять літаки на цей рік, то ми будемо говорити про те, що Ryanair зайде наступного року", - заявив Омелян.

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"Але вони точно увійдуть", - зазначив міністр. Він також наголосив, що переговори з Ryanair повинні бути відновлені й продовжені.

"Є чітке доручення прем'єр-міністра, підтримка президента України. Тому я сподіваюся, що найближчим часом вони будуть продовжені, бо далі тягнути кота за хвіст нікуди", - повідомив Омелян.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про відхід з України через недотримання посадовими особами аеропорту "Бориспіль" раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України, у зв'язку з чим будуть скасовані чотири нові маршрути з Києва й сім - зі Львова.

Керівник аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що поки не підписував договір про співпрацю з Ryanair і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту "Антонов", розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту "Бориспіль". За словами Рябікіна, у разі підписання контракту з Ryanair "Бориспіль" щорічно буде недоотримувати 2 мільярди гривень. Він назвав угоду з Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.