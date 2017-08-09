"Укрзалізниця" відреагувала на скандал із непрацюючим кондиціонером у поїзді віце-прем'єра Климпуш-Цинцадзе

ПАТ «Укрзалізниця» перепросила пасажирів за неналежні умови подорожі та обіцяла подбати про те, щоб подібні випадки не повторювалися. Про це сказано у повідомленні прес-служби компанії.

"Щодо посту віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе про подорож у вагоні № 12 поїзда № 297 Херсон – Київ 6-7 серпня "Укрзалізниця" вже провела оперативне розслідування наданих фактів", - сказано у заяві.

Справа у тому, що віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що у вагоні не працювала система кондиціонування повітря. В своєму пості Климпуш-Цинцадзе також розповіла, що провідник поїзда через спеку знепритомнів.

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"У вагоні № 12 поїзда № 297 кондиціонер не працював через незадовільну роботу ПАТ «Дніпровагонрембуд», з яким Укрзалізниця за результатами тендеру уклала угоду на виконання сервісних послуг з ремонту та підготовки до експлуатації систем кондиціювання повітря. Працівники ПАТ «Дніпровагонрембуд» відремонтували систему кондиціювання повітря в цьому вагоні 01-03.08.2017. На жаль, система кондиціювання вийшла з ладу вже під час першого рейсу: відбувся витік холодоагенту з системи кондиціювання повітря. Наразі цей вагон виключено зі складу поїзда, оформлюються відповідні претензії до ПАТ «Дніпровагонрембуд». ПАТ «Укрзалізниця» спільно з філією «Пасажирська компанія» розпочинає роботу з припинення дії укладеної угоди з ПАТ «Дніпровагонрембуд» як з виконавцем, який не зміг надати якісні послуги", - пояснили у відомстві.

У повідомленні також сказано, про те, що провідник, який обслуговував вагон, за висновками медиків, знепритомнів через харчове отруєння. Наразі він лікується в житомирській лікарні.

"Після оперативного розгляду прийнято рішення щодо звільнення з займаних посад начальника, заступника начальника та головного інженера пасажирського вагонного депо Київ-Пасажирський", - повідомила прес-служба.