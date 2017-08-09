Окупанти будують міст: Росія на день закрила рух суден через Керченську протоку

Росія заборонила рух суден у Керченській протоці в середу, 9 серпня, з метою безпеки мореплавання під час проведення морських операцій під час будівництва моста на окупований півострів.

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Відповідне розпорядження №АБ-84-р капітана порту Керч опубліковано на сайті російської Адміністрації морських портів Чорного моря.

"З метою безпеки мореплавства під час проведення морських операцій при будівництві транспортного переходу через Керченську протоку... заборонити з 06.00 до 18.00 мск 9 серпня 2017 року плавання всіх суден", - йдеться в документі.

Заборона не стосується кораблів Військово-морського флоту РФ, федеральних органів безпеки РФ, а також суден, що беруть участь в технологічному процесі будівництва об'єкта Транспортний перехід через Керченську протоку.

Як повідомляв УНІАН, Україна готує позов у зв'язку зі збитками, яких зазнала через будівництво Росією Керченського мосту до окупованого Криму.

Через будівництво окупантами Керченського мосту міністерство транспорту РФ сумарно на 23 доби хоче заборонити судноплавство в протоці для встановлення на опори прогонових арок мосту. Крім того, після будівництва моста частина судів не зможе проходити через Керченську протоку через занадто велику осадку.