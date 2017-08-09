Гройсман заявив, що Балчун подав у відставку

Кабінет міністрів України сьогодні прийме заяву про відставку очільника «Укрзалізниці» Войцеха Балчуна у зв'язку з особистими обставинами, а тимчасово виконуючим обов'язки керівника державної компанії буде призначено першого заступника міністра інфраструктури і голову наглядової ради «Укрзалізниці» Євгена Кравцова.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

«Сьогодні ми розглянемо заяву Войцеха Балчуна про відставку. Він прийняв це рішення абсолютно самостійно, я його рішення поважаю. Хочу відзначити, що за цей рік, хто б що сьогодні не говорив, відбулися, в тому числі, і позитивні зміни. Я хочу подякувати йому за роботу, сказати про те, що я розумію - він працював у складних умовах ... Сьогодні ми розглянемо призначення тимчасово виконуючим обов'язки нового керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова. Я підкреслюю - тимчасово. Ми маємо оголосити новий конкурс на пошук кращого кандидата», - сказав Гройсман.

При цьому прем'єр-міністр висловив сподівання на те, що Балчун займе позицію радника голови правління «Укрзалізниці» у зв'язку з наявністю міжнародних проектів, які він почав реалізовувати, а також наголосив, що рішення польського топ-менеджера пов'язано з особистими обставинами.

«Хочу наголосити, що подача цієї заяви пов'язана з особистою обставиною пана Бальчуна», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури України Володимир Омелян розраховував, що Кабінет міністрів України на своєму засіданні 7 червня не продовжить контракт з очільником «Укрзалізниці» Войцехом Балчуном.

Бальчун був призначений на посаду керівника «Укрзалізниці» за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів 20 квітня 2016 року. Раніше Балчун був головою правління польської залізничної компанії PKP Cargo.

З кінця 2016 року Омелян неодноразово звинувачував Балчуна у непрофесіоналізмі і повільному реформуванні компанії. У ході засідання уряду 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія з приводу проблемних питань у реформуванні «Укрзалізниці» і діяльності її керівника Бальчуна.

Гройсман заявив, що Кабінет міністрів прийняв рішення про підпорядкування «Укрзалізниці» безпосередньо уряду, щоб не допустити перетворення компанії на заручницю особистих стосунків і амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян наполягав на перегляді рішення уряду про виведення «Укрзалізниці» з підпорядкування Мінінфрастуктури і передачу в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Також він заявив про намір оскаржити це рішення в суді.

У свою чергу, Гройсман запропонував провести «авторитетний» аудит діяльності Балчуна на посаді керівника «Укрзалізниці», за підсумками якого ухвалити відповідні кадрові рішення.