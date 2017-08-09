4G все ближче: Кабмін затвердив умови проведення тендеру на продаж частот

Кабінет міністрів України затвердив умови проведення в IV кварталі 2017 року - I кварталі 2018 року тендера на продаж частот у діапазоні 1800 МГц з пріоритетним правом викупу для діючих операторів і стартовою вартістю лотів 3,975 млрд грн.

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Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду в середу.

«Є пропозиція підтримати рішення, забезпечити абсолютно відкритий публічний аукціон і, найголовніше, - можливість розвитку зв'язку наступного покоління», - зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

За словами голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), Олександра Животовского, який був присутній на засіданні уряду, діапазон 1800 МГц є особливо важливим, оскільки на сьогодні саме на його базі функціонує мобільний зв'язок.

«Вкрай важливо, щоб у процесі упровадження 4G послуги зв'язку функціонували безперебійно», - наголосив Животовський.

При цьому голова НКРЗІ зазначив, що продаж частот у діапазоні 1800 МГц може відбутися вже до кінця 2017 року, а зв'язок четвертого покоління 4G буде запущений вже наприкінці наступного року.

Також він повідомив, що тендер на продаж частот у діапазоні 2600 МГц буде оголошений до кінця цього року, але безпосередньо відбудеться у першому кварталі 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, усередині липня НКРЗІ направила на розгляд уряду проект постанови про розміри плати за видачу 4G-ліцензій у діапазоні 1800 МГц.

Кабінет міністрів на початку липня затвердив умови конкурсу з продажу частот у діапазонах 2600 МГц і 1800 МГц для упровадження зв'язку четвертого покоління 4G з початковою вартістю 6,3 млрд грн.