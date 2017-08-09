"Критика була для мене мотивацією: Балчун підбив підсумки своєї роботи в "Укрзалізниці"

Глава акціонерної компанії «Укрзалізниця» Войцех Балчун, коментуючи власну заяву про відставку, підсумував результати своєї роботи, заявивши, що фінансовий стан підприємства поліпшився за цей рік.

Читайте такожБалчун анонсував закупівлю 1 тисячі вантажних вагонів для "Укрзалізниці"

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"За 6 місяців 2017 року за міжнародними стандартами фінансової звітності чистий прибуток становив 122,5 млн грн, що на 3,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2016 року", - повідомив Балчун.

За його словами, вдалося досягти помітних успіхів у поліпшенні кредитної політики «Укрзалізниці».

«За період з червня 2016 року до липня 2017 року погашено фінансових зобов'язань на суму 8,7 млрд грн, при цьому кредитний портфель зменшився на 15%, або 6,6 млрд грн, і на 01.08.2017 становив 37,3 млрд грн" , - написав він.

Балчун зазначив, що в 2016 році було сплачено 15,2 млрд грн податків і обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів. За 6 місяців 2017 року вже сплачено понад 8 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж за 6 місяців 2016 року.

Глава «Укрзалізниці» заявив, що стан справ компанії був набагато складніший, ніж можна було уявити.

"Ми стабілізували компанію, поліпшили всі економічні показники, підготували п'ятирічну стратегію, відновили репутацію компанії на міжнародній арені, повернулися на шлях інвестицій, запустили нові пасажирські сполучення", - сказав Балчун.

"Щоденна критика також була для мене додатковою мотивацією. Водночас, я завжди розумів, наскільки стратегічним підприємством є УЗ і які обмеження це накладає на мою діяльність з тієї прозаїчної причини, що я іноземець", - додав глава «Укрзалізниці».

Балчун подякував за підтримку свою сім'ю і українців, які його підтримували.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду повідомив, що глава «Укрзалізниці» Войцех Балчун подав у відставку у зв'язку з особистими обставинами, тимчасово виконувачем обов'язків голови державної компанії буде призначено першого заступника міністра інфраструктури і голову наглядової ради «Укрзалізниці» Євгена Кравцова.

Балчуна було призначено на посаду голови «Укрзалізниці» за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів 20 квітня 2016 року.