Кабмін звільнив поляка Балчуна, замість нього тимчасовим головою "Укрзалізниці" буде заступник Омеляна

Кабінет міністрів України звільнив голову державної компанії «Укрзалізниця» Войцеха Балчуна та першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова, призначивши останнього тимчасово виконуючим обов'язки голови «Укрзалізниці».

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Про це повідомив журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян після засідання уряду в середу.

«Кабінет міністрів задовольнив заяву Балчуна про відставку, а також звільнив першого заступника Кравцова і призначив його тимчасово виконуючим обов'язки голови «Укрзалізниці», - сказав Омелян.

При цьому міністр зазначив, що вважає за необхідне звільнення всього керівного складу «Укрзалізниці» і наголосив, що очікує кримінальних справ за фактами діяльності керівництва компанії.

«Слід очікувати нових справ. Ви знаєте - були звернення Генпрокуратури, НАБУ, Нацполіції через ті правопорушення, які були в роботі «Укрзалізниці» останнім часом», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду повідомив, що голова «Укрзалізниці» Войцех Балчун подав у відставку у зв'язку з особистими обставинами, тимчасово виконуючим обов'язки голови державної компанії буде призначений перший заступник міністра інфраструктури і голова наглядової ради «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

Балчун був призначений на посаду голови «Укрзалізниці» за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року. Раніше він був головою правління польської залізничної компанії PKP Cargo.

З кінця 2016 року Омелян неодноразово звинувачував Балчуна в непрофесіоналізмі і повільному реформуванні компанії. В ході засідання уряду 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія з приводу проблемних питань у реформуванні «Укрзалізниці» і діяльності її керівника Балчуна.

Гройсман заявив, що Кабінет міністрів прийняв рішення про підпорядкування «Укрзалізниці» безпосередньо уряду, щоб не допустити перетворення компанії в заручницю особистих відносин та амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян наполягав на перегляді рішення уряду про виведення «Укрзалізниці» з підпорядкування Мінінфрастуктури і передачу в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Також він заявив про намір оскаржити це рішення в суді.

У свою чергу, Гройсман запропонував провести «авторитетний» аудит діяльності Балчуна на посаді голови «Укрзалізниці», за підсумками якого прийняти відповідні кадрові рішення.