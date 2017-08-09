У Львові готові знову запустити нічні трамваї, якщо цього захочуть львів’яни

Попри перший невдалий експеримент із запуск нічного трамвая, у Львові готові ризикнути ще раз та відновити нічний трамвайний маршрут.

Читайте такожУ Львові взяли курс на боротьбу з неправильно припаркованими авто: планують блокувати колесаЯк розповів у коментарі кореспонденту 032.ua речник “Львівелектротрансу” Іван Бондар, цьогоріч на різдвяні свята у Львові на одному з маршрутів курсував нічний трамвай, втім львів’яни та гості міста не надто активно користувалися послугами нічного електротранспорту. Через це у “Львівелектротрансі” вирішили його закрити.

“Пасажиропотік тоді був практичного нульовий. Моживо, це було пов’язано зі святами. Ми готові повернутися до цієї ідеї, але якщо в цьому буде зацікавлена громада міста. Наразі всі розмови відбуваються лише у соціальних мережах, жодного офіційного звернення від городян ми не отримували. Якщо ж такі звернення будуть, ми готові повернути нічні трамваї”, - сказав Бондар.

Нагадаємо, 1 липня 2015 року у Львові курсують нічні маршрутки. Спершу вони працювали в експериментальному режимі, а згодом почали їздити на постійній основі.