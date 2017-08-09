Луцький завод поставить Кременчуку 40 тролейбусів

Луцький автозбірний завод №1, який є дочірнім підприємством автомобільної компанії "Богдан Моторс" (раніше ВАТ "Луцький автомобільний завод") поставить 40 тролейбусів для комунального підприємства "Кременчуцьке тролейбусне управління" (Полтавська область). Про це УНІАН повідомили в мерії Кременчука.

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За їх даними, тролейбуси будуть закуплені за кредитні кошти Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Згідно з умовами тендеру, завод має поставити в Кременчук 35 одиниць 12-метрових і п'ять 18-метрових тролейбусів.

"Днями буде укладений відповідний контракт. Тендер вони виграли у білорусів", - сказав УНІАН представник мерії.

Раніше мер Кременчука Віталій Малецький заявив, що ЄБРР надасть кредит комунальному підприємству "Кременчуцьке тролейбусне управління" на закупівлю 50 нових тролейбусів, запасних частин до них і ремонтно-діагностичного обладнання.

Незабаром буде оголошено ще один тендер на закупівлю 10 тролейбусів з можливістю автономного ходу.

На даний час тролейбусний парк Кременчука складається з 64 машин, в тому числі - 13 тролейбусів "ЛАЗ-Е183" 2007 і 2012 років випуску, два тролейбуси "Богдан-Т601" середньої місткості 2008 року випуску, один "Богдан-Т701" 2016 року випуску, а також три зчленованих тролейбуси "ЛАЗ-Е301" 2012 року випуску.