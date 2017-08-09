Євросоюз може скасувати плату за роумінг для України за три роки

Плата за роумінг для українців в Європейському Союзі з урахуванням необхідності виконання всіх необхідних процедур може бути скасована через три роки, заявив глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), Олександр Животовський на брифінгу в Києві.

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"Думаю, за три роки плата за роумінг може бути скасована. Це нормальний термін", - сказав Животовський.

За словами голови НКРЗІ, на даний момент здійснюється аналіз тарифів для погодження процедури скасування плати за роумінг для українців.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня президент України Петро Порошенко заявив про початок переговорів з керівництвом та лідерами країн-членів ЄС про скасування плати за роумінг для українців, які подорожують по Європі.