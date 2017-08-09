Омелян наполягає на зміні керівництва "Укрзалізниці"

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян позитивно оцінив рішення уряду про звільнення голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна і наполягає на зміні керівного складу "Укрзалізниці", повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

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"Звільнення Балчуна - правильний крок, хоча саме звільнення мало відбутися, найпізніше, в червні цього року за підсумками відповідного звіту в уряді. Але самого звіту так і не було, на жаль. Хотів би підкреслити, що питання зміни вищого керівництва "Укрзалізниці" піднімався мною протягом останніх 10 місяців, і нарешті це сталося. Тепер ключове - повна заміна всього керівного складу "Укрзалізниці" на професійний і дійсно незалежний ", - цитує прес-служба слова міністра.

Також Омелян додав, що вітає роботу правоохоронних органів з розслідування підсумків діяльності керівництва "Укрзалізниці".

"Зараз Генеральною прокуратурою та іншими правоохоронними органами розслідується близько 90 кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Крім того, Балчун фактично самоусунувся від виконання обов'язків задовго до свого звільнення ", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів України звільнив голову державної компанії "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна та першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова, призначивши останнього тимчасово виконуючим обов'язки голови "Укрзалізниці".

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розраховував, що Кабінет міністрів ще 7 червня на своєму засіданні не продовжить контракт з головою "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном.

Балчун був призначений на посаду голови "Укрзалізниці" за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року. Раніше він був головою правління польської залізничної компанії PKP Cargo.

З кінця 2016 року Омелян неодноразово звинувачував Балчуна у непрофесіоналізмі та повільному реформування компанії. В ході засідання уряду 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія з приводу проблемних питань реформування "Укрзалізниці" та діяльності її керівника Балчуна.