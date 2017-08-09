Новий очільник "Укрзалізниці" розповів, чи буде підвищення вартості квитків

В «Укрзалізниці» не планують підвищення цін на квитки до кінця року. Про це розповів т. в. о. очільника «Укрзалізниці» Євген Кравцов, пише «Урядовий портал».

"Що стосується пасажирських перевезень, до кінця року підвищень не планується", - сказав Кравцов.

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Він також зазначив, що в найближчі дні планує провести відверту дискусію з українським бізнесом щодо індексації тарифів на вантажні перевезення до кінця поточного року.

Як повідомляв УНІАН раніше, Кабінет міністрів України звільнив голову державної компанії «Укрзалізниця» Войцеха Балчуна та першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова, призначивши останнього тимчасово виконуючим обов'язки голови «Укрзалізниці».

Про це повідомив журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян після засідання уряду в середу.

«Кабінет міністрів задовольнив заяву Балчуна про відставку, а також звільнив першого заступника Кравцова і призначив його тимчасово виконуючим обов'язки голови «Укрзалізниці», - сказав Омелян. При цьому міністр зазначив, що вважає за необхідне звільнення всього керівного складу «Укрзалізниці» і наголосив, що очікує кримінальних справ за фактами діяльності керівництва компанії.