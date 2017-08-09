ТІС відкрив унікальний перевантажувальний комплекс у порту "Южний"

Сьогодні на території контейнерного терміналу ТІС в порту "Южний" відкрито новий високотехнологічний перевантажувальний комплекс для блакитної арматури – спільний проект компаній ТІС та "АрселорМіттал Кривий Ріг".

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"Це не просто комплекс, здатний перевалювати 550 тисяч тонн блакитної арматури виробництва "АрселорМіттал". Це будівництво економіки країни, це те, що робить нас сильними. Це не тільки робочі місця, які будуть створені після запуску цього терміналу, це те, що дає новий розвиток для металургійної галузі, тисячі суміжних робочих місць", - заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

За словами голови ОДА, новий комплекс дозволить збільшити потужності з перевалки контейнерів, зменшити вартість доставки контейнерів до інших регіонів України та розвантажити дороги за рахунок залізничних перевезень.

"Спасибі нашим інженерам, які зробили це реальністю за 5 місяців. За цим стоїть величезний пласт роботи", - подякував будівельникам за оперативне та якісне виконання роботи співзасновник компанії ТІС Єгор Гребенніков.

Загальна вартість проекту перевищує 4,5 мільйона доларів. Це найбільший склад такого рівня технологічності в Україні – його площа становить близько 7 тисяч квадратних метрів. Він оснащений чотирма потужними мостовими кранами українського виробництва. Ємність одноразового зберігання на складі - понад 40 тисяч тонн. Комплекс повністю водонепроникний, оскільки арматура чутлива до вологи та опадів.

"Важлива не лише виробнича якість, але й якість логістики. Важливо не тільки доставляти продукцію, але якісно зберігати. Цей технологічний склад дозволяє цього досягти. Дякуємо партнерам із ТІС за оперативне вирішення цього питання. Разом ми досягнемо результатів", - зазначила заступник генерального директора з маркетингу та збуту "Арселор Міттал Кривий Ріг" Анастасія Татарульєва.

За її словами, новий високотехнологічний склад дозволить збільшити обсяги експортованої продукції.

Глава Одеської митниці Олександр Власов зазначив ще одну особливість нового комплексу – він єдиний в Україні відповідає останнім вимогам митної інфраструктури.

"Склад дозволить зменшити митне оформлення вантажів як в експортному, так і імпортному режимах. Надалі термінал використовуватиметься для імпортних вантажів, які будуть розповсюджуватися по країні залізничним транспортом. Це дає можливість розвитку не тільки самому ТІС, але в усьому Південному регіону", - підкреслив Олександр Власов.

ТІС є найбільшим стивідорним оператором України. 20% усіх вантажів, що проходять через Україну морем, обробляються на терміналах ТІС. За підсумками першого півріччя 2017 року вантажопереробка компанії перевищила 13,5 мільйона тон вантажів.