У Мін'юсті скептично поставились до ідеї обов'язкової реєстрації абонентів мобільного зв'язку

Міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що ініціатива Держспецзв'язку змусити телеком-компанії збирати персональні дані усіх користувачів не знайде підтримки у Верховній Раді. На його думку, ця ініціатива не на часі і її потрібно пояснювати суспільству. Про це міністр заявив в ефірі Еспресо.TV.

"Будь-яка ініціатива, яку пропонуєш, і яка стосується широкого загалу людей, потребує пояснення – чому це потрібно, які цілі ставляться державою чи тим чи іншим державним органом, і який буде результат для суспільної та національної безпеки", - сказав Петренко.

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На думку міністра, потрібно провести широкий суспільний діалог щодо цієї ініціативи, і якщо її ініціатори не знайдуть аргументів на свою користь, то нема потреби у тому, щоб "збурювати суспільство".

"Точок збурення суспільства і так вистачає… Така ініціатива є не на часі, тому що суспільству треба пояснювати", - сказав Петренко.

Нагадаємо, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України розробила законопроект про обов'язкову реєстрацію абонентів мобільного зв'язку. Згідно з документом, відомство збирається зобов'язати телеком-компанії збирати персональні дані усіх без винятку користувачів.

Крім цього, Держспецзв'язку пропонує відродити практику ведення бази унікальних IMEI-кодів.

Як пише в пояснювальній записці до законопроекту Держспецзв'язку, відсутність системи реєстрації абонентів і унікальних кодів мобільних пристроїв ускладнює проведення заходів з нацбезпеки "в умовах кібернетичних загроз".