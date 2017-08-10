У Мін'юсті скептично поставились до ідеї обов'язкової реєстрації абонентів мобільного зв'язку
На думку міністра юстиції України Павла Петренка, спершу потрібно провести широкий суспільний діалог щодо цієї ініціативи.
Міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що ініціатива Держспецзв'язку змусити телеком-компанії збирати персональні дані усіх користувачів не знайде підтримки у Верховній Раді. На його думку, ця ініціатива не на часі і її потрібно пояснювати суспільству. Про це міністр заявив в ефірі Еспресо.TV.
"Будь-яка ініціатива, яку пропонуєш, і яка стосується широкого загалу людей, потребує пояснення – чому це потрібно, які цілі ставляться державою чи тим чи іншим державним органом, і який буде результат для суспільної та національної безпеки", - сказав Петренко.
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На думку міністра, потрібно провести широкий суспільний діалог щодо цієї ініціативи, і якщо її ініціатори не знайдуть аргументів на свою користь, то нема потреби у тому, щоб "збурювати суспільство".
"Точок збурення суспільства і так вистачає… Така ініціатива є не на часі, тому що суспільству треба пояснювати", - сказав Петренко.
Нагадаємо, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України розробила законопроект про обов'язкову реєстрацію абонентів мобільного зв'язку. Згідно з документом, відомство збирається зобов'язати телеком-компанії збирати персональні дані усіх без винятку користувачів.
Крім цього, Держспецзв'язку пропонує відродити практику ведення бази унікальних IMEI-кодів.
Як пише в пояснювальній записці до законопроекту Держспецзв'язку, відсутність системи реєстрації абонентів і унікальних кодів мобільних пристроїв ускладнює проведення заходів з нацбезпеки "в умовах кібернетичних загроз".