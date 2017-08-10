У Києві відсьогодні заборонено платити готівкою за парковку

Відсьогодні у Києві водії можуть сплачувати за стоянку автомобілів через паркомат, за допомогою смс, мобільного додатку чи придбати у пунктах реалізації спеціальний талон. Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це під час інспекції паркувальних майданчиків повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов.

«Це початковий етап складних реформ системи паркування у Києві. Своєю ініціативою Віталій Кличко унеможливлює обіг тіньової готівки у цій сфері! Можна сміливо говорити, що заява міського голови – кінець тіньових оборудок у паркуванні. Отже, якщо хтось з сьогоднішнього дня вимагатиме з вас готівку за парковку, можете сміливо дзвонити в поліцію», – пояснив Симонов.

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Він наголосив, що паркування у вихідні дні є безкоштовним! Ця інформація вказана на інформаційних табличках, які є на кожному майданчику у Києві.

«Така практика є нормальною для більшості європейських міст. В Україні така норма закріплена законодавчо, та, на жаль, користуючись необізнаністю населення пакувальники вимагали плату за паркування навіть у вихідні», – сказав чиновник.

Крім того, Симонов повідомив про нові вимоги до обладнання парковок.

«Розроблено нові вимоги до облаштування паркувальних майданчиків. У планах підприємства «Київтранспарксервіс» до кінця року обладнати всі «денні» майданчики за новими стандартами», – підкреслив він.

За словами чиновника, до кінця року має бути розроблена єдина система адміністрування всіх існуючих систем оплати паркування таким чином, щоб інспектори мали в режимі реального часу інформацію щодо сплати паркування за номером авто незалежно від обраного водієм способу оплати.

Симонов також додав, що на даному етапі інспектори нової служби будуть лише інформувати та попереджати водіїв про необхідність оплати користування послугою паркування. Повноваження штрафувати чи, у разі необхідності, евакуювати автомобіль інспектори матимуть лише після ухвалення Верховною Радою закону щодо упорядкування паркування.

Як повідомляв УНІАН раніше, мер Києва Віталій Кличко заявляв: «Якщо хтось після 10 серпня буде вимагати з вас готівку за паркування, можете сміливо телефонувати в поліцію. Дуже сподіваємося на відповідальність водіїв. А цей великий тіньовий оборот готівки повинен перестати існувати».