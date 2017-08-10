Кияни заблокували рух транспорту на Позняках: протестують проти будівництва АЗС (фото)

Кияни заблокували рух транспорту на вул. Ревуцього на Позняках, пікетують проти будівництва автозаправки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, через протест місцевих мешканців тимчасово змінили маршрут автобуси № 17 та № 18.

«Учора, 9 серпня, з 19:40 та до кінця руху було заблоковано рух автобусів маршрутів № 17 та № 18 на перехресті вул. Ревуцького, вул. Ахматової та вул. Тростянецької через проведення протестів місцевих мешканців проти будівництва автозаправної станції. Рух автобусів № 17 та № 18 організовано вулицями: Ахматової – Драгоманова – Здолбунівська – Ревуцького – Харківське шосе – Тростянецька – Ревуцького», - повідомили у прес-службі.

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В КМДА також додали, що сьогодні від початку руху автобусів зазначених маршрутів на перехресті вул. Ревуцького – вул. Ахматової – вул. Тростянецька протест триває. У зв᾽язку із цим рух автобусів організовано за маршрутом: ст. м. «Харківська» – вул. Ревуцького – вул. Ахматової – вул. Тростянецька – вул. Ревуцького – ст. м. «Харківська».