На Житомирщині розпочинаються ремонти та будівництво доріг за кошти від перевиконання збору митних платежів

У Житомирській області розпочинаються ремонти та будівництво доріг за кошти від перевиконання збору митних платежів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на голову Житомирської ОДА Ігоря Гундича.

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За його словами, одним з перших проектів, який уже пройшов тендерні процедури, буде поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-03 «Житомир-Чернівці», де загалом мають відремонтувати близько 15 кілометрів шляху.

Кошторисна вартість ремонту становить понад 65 млн грн. Підрядник, який виграв тендер, – ПП «Автомагістраль». «Служба автомобільних доріг має свою лабораторію, яка слідкуватиме за якістю ремонтів та будівництв. Але ми, як ті, хто дає кошти, також триматимемо на контролі якість і власними силами перевірятимемо виконані роботи», – наголосив Гундич.