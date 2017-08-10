Покращимо стан вагонів і якість білизни: тимчасовий голова УЗ обіцяє швидко навести порядок

Тимчасово виконуючий обов'язки голови ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов має намір сконцентруватися на операційному управлінні та системних реформах. Про це Кравцов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Я сконцентрую свою увагу на двох моментах. По-перше, на операційному управлінні - зараз потрібно буде максимально ефективно впоратися з сезонним піком навантаження. Моє призначення відбулося в розпал сезонного перевезення зерна. Це найскладніший період в роботі компанії протягом будь-якого календарного року", - зауважив Кравцов.

Він також підкреслив, що УЗ готується до зростання навантаження у зв'язку із закінченням курортного сезону та початком навчального року.

"По-друге, я хочу сконцентруватися на системних реформах. Тут є кілька напрямків. Перше - це реформа корпоративного управління. В останні час було багато шуму через перепідпорядкування УЗ", - додав Кравцов.

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Крім того, він відзначив необхідність реформи пасажирських перевезень в частині сервісу.

"Нам необхідно провести швидкі зміни, причому в базових речах. Необхідно поліпшити стан вагонів, їх прибирання, якість постільної білизни. Я буду вимагати дуже швидкого наведення порядку в пасажирських перевезеннях", - розповів в. о. голови "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 9 серпня звільнив голову державної компанії «Укрзалізниця» Войцеха Балчуна та першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова, призначивши останнього тимчасово виконуючим обов'язки голови «Укрзалізниці».

Балчун був призначений на посаду голови «Укрзалізниці» за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року. Раніше він був головою правління польської залізничної компанії PKP Cargo.

З кінця 2016 року міністр інфраструктури Володимир Омелян неодноразово звинувачував Балчуна в непрофесіоналізмі і повільному реформування компанії.