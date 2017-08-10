Наступник Балчуна розповів, як потрібно боротися з корупцією

Тимчасово виконуючий обов'язки голови ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов заявив, що у відомстві не створено системи, яка виключала б можливість зловживань. Про це Кравцов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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«Якщо говорити про корупцію в УЗ, то, я вважаю, сама компанія зсередини повинна змінити свій підхід до боротьби з цим явищем. Зараз в УЗ є тільки служба безпеки, яка займається виявленням негідників. Але ефективної системи, яка виключала б можливість зловживань, в УЗ, на жаль, не створено. А в корпоративному світі існують загальноприйняті механізми, наприклад, так званий, compliance office, який відповідає за правильність побудови і роботи різноманітних процедур та систем у компанії, що і дозволяє уникнути проявів корупції», - сказав Кравцов.

В. о. голови відомства бачить в пріоритеті створення такої системи попередження корупційних ризиків в найкоротші терміни. «Якщо, наприклад, у процедурі закупівель існує можливість зловживань, то, скільки б ми негідників не ловили за руку, що вони комусь підіграють на тендерах, то все одно такі будуть, оскільки є пролом в системі. Щоб боротьба з корупцією дала ефект в довгостроковий перспективі, ці проломи необхідно виключити», - заявив він.

За словами Кравцова, всі моменти, де є ризик корупції, повинні відслідковуватися незалежним органом - compliance office, який буде працювати всередині УЗ, але не матиме прямого підпорядкування одній особі, навіть голові правління. «Це буде зроблено для того, щоб уникнути тиску на цей орган. Він буде звітувати тільки перед усім правлінням, наглядовою радою та акціонером - Кабміном. У своєму звіті він буде прямо вказувати, що, наприклад, у таких-то і таких-то процедурах тендерів є прогалини, якими можуть скористатися корупціонери. Крім того, цей орган пропонуватиме варіанти зміни системи, щоб прибрати ці корупційні ризики», - розповів він.

Також Кравцов анонсував зміни, пов'язані з поточним менеджментом компанії.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 9 серпня звільнив голову державної компанії «Укрзалізниця» Войцеха Балчуна та першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова, призначивши останнього тимчасово виконуючим обов'язки голови «Укрзалізниці».

Балчун був призначений на посаду голови «Укрзалізниці» за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року. Раніше він був головою правління польської залізничної компанії PKP Cargo.

З кінця 2016 року міністр інфраструктури Володимир Омелян неодноразово звинувачував Балчуна в непрофесіоналізмі і повільному реформування компанії.

Генпрокурор Юрій Луценко 2 серпня звернувся до прем'єр-міністра з проханням не продовжувати контракт з Балчуном. Луценко вказував, що прокуратура та інші органи розслідують близько 90 кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами "Укрзалізниці". За його словами, така ситуація на залізничному транспорті зумовлена, насамперед, неналежним виконанням правлінням компанії покладених на них обов'язків.