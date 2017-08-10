Уряд на 9 місяців відклав перехід з аналогового на цифрове мовлення

Уряд прийняв рішення про поетапне відключення аналогового телевізійного мовлення з кінцевим терміном – 30 березня 2018 року.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Кабінету міністрів України, де оприлюднено відповідну постанову № 563 від 19 липня 2017 р. «Про внесення зміни до розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу України».

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Зокрема, у відповідній графі цифри і слова “30 червня 2017 р.” замінено цифрами і словами “30 березня 2018 р.”.

Як зазначається, рішення прийнято з метою недопущення порушення прав громадян на вільний доступ до інформації.

«Прийняття цього рішення дасть можливість провести розгорнуту інформаційну кампанію щодо підключення населення до цифрових мереж та розширити покриття території України цифровим сигналом», - пояснюють у Кабміні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2006 року Україна підписала меморандум «Женева-2006», який передбачав повний перехід до червня 2015 року від аналогового до цифрового телерадіомовлення в країні. Після завершення цього періоду аналогове мовлення втрачає свій статус, а його застосування стає можливим лише за умови відсутності радіоперешкод прийому цифрового телерадіомовлення в сусідніх країнах. Однак у червні 2015 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про відтермінування переходу на цифрове телебачення.

У квітні 2016 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення відтермінувати повний перехід на цифрове телебачення в Україні на один рік через непрозору діяльність оператора цифрової ефірної телевізійної мережі - приватної компанії «Зеонбуд», що займає монопольне становище на ринку.

22 червня ц.р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), поінформувала, що узгодила проект постанови Кабінету міністрів України про продовження термінів використання технології аналогового ефірного телебачення до 30 червня 2018 року.