Дніпро закупить 50 нових тролейбусів за кошти ЄБРР

10 серпня у Лондоні міський голова Дніпра Борис Філатов зустрівся з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку. В центральному офісі ЄБРР очільник міста провів перемовини з керівником департаменту муніципальної інфраструктури Ліною О'Грейді та старшим банкіром департаменту інфраструктури Марком Магалецьким щодо оновлення рухомого складу електротранспорту, повідомляє прес-служба міської ради.

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"Домовилися про закупівлю щонайменше п'ятдесяти тролейбусів за кошти ЄБРР, обговорили можливість придбання нових трамваїв", – прокоментував результати перемовин Борис Філатов.

Також ішлося про додаткове фінансування робіт на станції метро "Центральна". У рамках її будівництва хочуть облаштувати підземний паркінг, а транспортну розв'язку перенести під проспект Д. Яворницького. Відтак площа Героїв Майдану, що в середмісті Дніпра, перетвориться на пішохідну зону.