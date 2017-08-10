Парковка в Києві у вихідні дні буде безкоштовною

Мер столиці Віталій Кличко ухвалив рішення зробити паркування у вихідні дні безплатним, повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації Сергій Симонов.

"Віталій Кличко ухвалив рішення, що у вихідні по всьому місту буде безплатне паркування", - сказав він.

Симонов зазначив, що така практика є нормальною для більшості європейських міст.

«В Україні така норма закріплена законодавчо, але, на жаль, користуючись необізнаністю населення, паркувальники вимагали плату за паркування навіть у вихідні», - сказав Симонов.

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Симонов відзначив, таке рішення було ухвалено для того, щоб не було плутанини.

«У вихідні дні паркування біля ринків було платним, а в інших місцях - безплатним», - сказав Симонов.

Згідно з правилами паркування транспортних засобів, на сьогодні в Києві в День незалежності України, День Конституції України, День Перемоги, День Києва паркування автомобілів на місцях для платного паркування (за винятком платних місць для паркування біля міських ринків) здійснюється безплатно.

Як повідомляв УНІАН, відсьогодні в Києві діє безготівкова система оплати паркування через паркомат, за допомогою смс, мобільного додатка або спеціального талона.