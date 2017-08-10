Профільне управління Житомирської ОДА моніторить виконання графіків приміськими маршрутками

Транспортні засоби приміських маршрутів Житомира знаходяться під наглядом управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА. Як зазначається у повідомленні, про це повідомив начальник управління Роман Крисюк.

«Ми маємо можливість за допомогою встановлених у маршрутках GPS-трекерів постійно моніторити, як їздять приміські маршрутки, чи дотримуються графіків та маршрутів. Якщо помічаємо порушення, відразу зв’язуємося з перевізниками», – зазначив Крисюк.

Читайте такожНа Житомирщині розпочинаються ремонти та будівництво доріг за кошти від перевиконання збору митних платежів

Також він додав, що позавчора, у вівторок, зібрав усіх перевізників приміських маршрутів і проговорив з ними про наявні порушення. У загальному поки усі працюють за графіками, проте з’являються певні перебої у роботі GPS-трекерів.

«Ми попередили перевізників, щоб усунули всі проблеми. Вже на 102 маршруті доїздилися, що за дорученням голови ОДА Ігоря Гундича розриваємо з перевізником договір. Сподіваємося, що з іншими такого не буде», – наголосив начальник управління.