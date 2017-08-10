Ford може бути ще одним фігурантом "вихлопного скандалу"

Німецькі відомства підозрюють автовиробника Ford у застосуванні незаконних систем, що приховують реальні показники викидів у атмосферу під час тесту авто. Про це у своєму матеріалі повідомляє німецьке видання Wirtschaftswoche у четвер, 10 серпня. Федеральне міністерство транспорту звернулося до Федерального відмоства автомобільного нагляду (KBA) задля проведення перевірок моделі Ford Mondeo на предмет фальшування показників вихлопів в режимі перевірки, як повідомляє DW.

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Голова німецького підрозділу Ford Ґуннар Геррманн (Gunnar Herrmann) заявив у коментарі Wirtschaftswoche, що його компанія "ані мухлювала, ані дурила".

Як повідомлялося, у 2015 році розгорівся так званий "вихлопний скандал" довкола приховування програмним забезпеченням у машинах автогіганта Volkswagen реальних показників вихлопів. Volkswagen був вимушений відкликати сотні тисяч автомобілів для їхнього переобладнання. Згодом з'ясувалося, що маніпулятивне ПЗ у своїх авто використовувала і низка інших, передусім німецьких, автовиробників.