Омелян про корупцію в "Укрзалізниці": щороку крадеться до 15 мільярдів

Із "Укрзалізниці" крадуть від 10 до 15 мільярдів гривень кожного року, навіть у нинішньому стані, повідомляє Українська правда з посиланням на заяву міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

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Зазначається що міністр порівняв "Укрзалізницю" за часів керівництва нею Георгія Кірпи та сучасним станом.

"Ми говоримо про різні моделі управління. За часів Кірпи була жорстка вертикаль, від самої політичної гори до останнього провідника чи залізничника. У цьому випадку, на жаль, ми можемо про таке лише мріяти. З іншого боку, з мого спілкування із залізничниками, які все життя працюють на УЗ, залізниця у такому стані ще не була ніколи. Це в поганому стані, мається на увазі", – наголосив Омелян.

Він також наголосив, що неодноразово порушував питання щодо впливу на діяльність Укрзалізниці.

"У нас є безумовний вплив як депутатів, так і "бізнес-партнерів" умовних, так званих залізниці, а також криміналітету, які безпосередньо впливають як на закупівлі, так і на перевезення та постачання", - сказав Омелян.

"У випадку "Укрзалізниці" у нас завжди є серйозний виклик, і я вдячний прем’єр-міністру, що було прийнято нарешті правильне рішення щодо звільнення керівника цієї компанії і про невідкладне проведення конкурсу щодо нового очільника", - зазначив міністр.

Він наголосив, що потенціал "Укрзалізниці" величезний, який можна застосувати, коли буде розрубаний "гордіїв вузол" з її реформуванням.

"За моїми підрахунками, з цієї компанії крадеться від 10-ти до 15-ти мільярдів гривень щорічно, навіть у цьому стані. Ці гроші повинні бути спрямовані не в кишені окремих людей, а на модернізацію, на оновлення компанії", – наголосив Омелян.

Як повідомлялося, 9 серпня уряд обрав замість Балчуна, який подав у відставку, тимчасово виконуючим обов'язки голови правління УЗ першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.