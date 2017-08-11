Росія планує до кінця осені відкрити залізничний рух в обхід України

РЖД завершили будівельно-монтажні роботи на новій залізничній лінії в обхід України Журавка - Міллерово. Крім того, розпочато пусконалагоджувальні роботи, а також тестова експлуатація окремих ділянок нової гілки. Про це йдеться в прес-релізі на сайті РЖД.

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Остаточне введення в експлуатацію та відкриття руху пасажирських поїздів на лінії планується до кінця осені 2017 року.

У квітні повідомлялося про те, що будівництво двухпутной електрифікованої залізничної лінії на ділянці Журавка - Міллерово буде закінчено до 1 серпня.

Будівництво гілки в обхід України почалося в 2014 році. Відповідне розпорядження було підписане прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим 21 вересня 2015 року.

В рамках проекту в Ростовській та Воронезькій областях РФ планувалося побудувати сім нових станцій: Зайцівка, Сергіївка, Сохрановка, Кутейникове, Виноградівка, Колодєзі та Боченково, а також реконструювати станцію Журавка.

У РЖД вважають, що нова залізниця дозволить збільшити пропускну здатність інфраструктури, забезпечити транспортну безпеку вантажних і пасажирських перевезень.