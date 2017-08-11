Обмеження руху на Набережно-Рибальській в Києві відтерміновується

Обмеження руху транспорту на Набережно-Рибальській дорозі в Києві, що планувалось з 1 серпня, відтерміновується на невизначений період.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

«Рух вулицею не обмежено, бо замовник виконання робіт не надав Департаменту транспортної інфраструктури КМДА розроблену схему організації дорожнього руху і не затвердив її у визначеному порядку», - пояснив Поворозник.

В прес-службі КМДА про подальшу ситуацію з обмеженням руху на зазначеній вулиці обіцяють повідомляти додатково.

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Як повідомляв УНІАН, 31 липня КМДА поінформувала про обмеження руху транспорту на Набережно-Рибальській дорозі з 1 серпня до 31 жовтня. Перекриття руху пов’язано з виконання будівельних робіт на зазначеній вулиці, які мало виконувати одне з ТОВ.

Зокрема передбачалось, що рух обмежать на Набережно-Рибальській дорозі з 1 серпня до 16 вересня в напрямку Московського мосту, з 16 вересня до 31 жовтня - в напрямку Контрактової площі.

У разі потреби передбачалось внесення змін в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях курсування яких проходить зазначеною вулицею.