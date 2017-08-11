На "Укрзалізницю" чекає хвиля звільнень - Омелян

Звільнення на "Укрзалізниці" мають стосуватися мінімум другого рівня, тобто, звільненню підлягатимуть заступники і керівники структурних підрозділів, повідомляє Українська правда з посиланням на заяву міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

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"Це не лише моя вимога, це зартикулював прем’єр-міністр ще місяць тому назад, і я думаю, що це буде виконане на наступному тижні. Бо проблема не в Бальчуні. Він був красивим фронтменом", – заявив міністр.

Омелян вважає, що кадрові "чистки" мають стосуватися мінімум другого рівня, тобто, звільненню підлягатимуть заступники і керівники структурних підрозділів.

Міністр також зауважив, що корупція на підприємстві лише збільшилася. Він вважає, що "Укрзалізниця" має бути повернена до Міністерства інфраструктури.

"Бо Міністерство економіки не має ні компетенції, ні відповідних підрозділів, ні бачення, як розвивати компанію. Наступний етап – це створення незалежних наглядових рад, які, власне, і мають усі права на володіння компанією, і тоді вже абсолютно неважливо, чи це Міністерство економічного розвитку, а чи Міністерство інфраструктури опікується залізницею", – вважає він.

Як повідомлялося, 9 серпня уряд обрав замість Балчуна, який подав у відставку, тимчасово виконуючим обов'язки голови правління УЗ першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.