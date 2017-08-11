Обов'язкова реєстрація мобільних абонентів: українські оператори прокоментували ідею

Українські оператори мобільного зв'язку в цілому не проти введення обов'язкової реєстрації абонентів. Це випливає з коментарів їхніх представників, передає "Апостроф. Економіка".

За словами президента компанії "Київстар" Петра Чернишова, введення такої ініціативи дозволить мобільним операторам заробляти більше грошей.

"Якщо ми про кожного абонента будемо мати більше інформації – чоловік це чи жінка, скільки абоненту років – це дозволить нам робити абонентам адресні пропозиції", – сказав глава "Київстару".

Читайте такожУ Мін'юсті скептично поставились до ідеї обов'язкової реєстрації абонентів мобільного зв'язку

При цьому він поставив під сумнів своєчасність такого кроку, а також висловив стурбованість стислими термінами, відведеними на реєстрацію абонентів.

У компанії Vodafone Ukraine також у цілому підтримали реєстрацію абонентів за умови дотримання інтересів своїх клієнтів. При цьому в компанії звернули увагу на розмір своєї абонентської бази, наголосивши, що тільки для створення системи електронної реєстрації необхідний рік з моменту затвердження таких змін. На повну реєстрацію всіх абонентів, за словами представника компанії, необхідний вдвічі більший термін.

"Реалістичний термін повної реєстрації всіх абонентів з урахуванням розміру бази – два роки з моменту набуття чинності цих змін", – звзначили в компанії.

У Lifecell звернули увагу на те, що практика більшості країн свідчить про позитивний вплив реєстрації абонентів мобільного комерції. Це також повинно спростити процес зміни оператора мобільного зв'язку споживачами в процесі перенесення абонентського номера (MNP).

У компанії також зазначили, що прописана у договорі процедура є досить складною, що призведе до тривалих термінів впровадження ініціативи й зростання витрат для операторів.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України розробила законопроект про обов'язкову реєстрацію абонентів мобільного зв'язку. Згідно з документом, відомство збирається зобов'язати телеком-компанії збирати персональні дані усіх без винятку користувачів.

Крім цього, Держспецзв'язку пропонує відродити практику ведення бази унікальних ідентифікаторів IMEI-кодів.

Як пише у пояснювальній записці до законопроекту Держспецзв'язку, відсутність системи реєстрації абонентів й унікальних кодів мобільних пристроїв ускладнює проведення заходів з нацбезпеки "в умовах кібернетичних загроз".