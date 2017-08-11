У Кабміні розповіли, скільки років в Україні впроваджуватимуть 4G-зв'язок

Роботи з розширення стандарту зв'язку четвертого покоління 4G на території України здійснюватимуться упродовж двох років після проведення тендерів з продажу частот, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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«Кабмін прийняв рішення, яке дасть змогу підготувати проведення конкурсів з видачі ліцензій на користування радіочастотами для 4G. Далі - тендер для операторів зв'язку, після якого приблизно 2 роки поетапно здійснюватимуться роботи з поширення 4G», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України від 9 серпня затвердив умови проведення в IV кварталі 2017 року - I кварталі 2018 року тендеру на продаж частот в діапазоні 1800 МГц з пріоритетним правом викупу для діючих операторів і стартовою вартістю лотів 3,975 млрд грн.

За словами голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), Олександра Животовського, тендер на продаж частот в діапазоні 2600 МГц буде оголошено до кінця цього року, але безпосередньо відбудеться в першому кварталі 2018 року. Початкова вартість діапазону частот для впровадження 4G оцінюється урядом в 6,3 млрд грн.