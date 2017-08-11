У Києві з 12 серпня відновлюється рух трамваїв до Пуща-Водиці

12 серпня від початку руху буде відновлено рух трамваїв маршрутів № 12, № 17 до Пуща-Водиці

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Рух буде відновлено у зв’язку з завершенням ремонту трамвайних колій на Лісовій трасі в селищі Пуща-Водиця.

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Також нагадується, що до 3 вересня 2017 року у вихідні та святкові дні внесено зміни до маршруту трамваїв № 17, який курсуватиме так: вул. Йорданська – вул. Маршала Малиновського – вул. Добрининська – вул. Автозаводська – вул. С. Скляренка (розворот на трамвайному розворотному кільці) – вул. С. Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна – площа Т. Шевченка – вул. Пуща-Водицька – Лісова траса – вул. Ф. Максименка – парк «Пуща-Водиця», 5-та лінія з розворотом на трамвайному розворотному кільці в районі 5-ої лінії.