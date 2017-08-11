Гройсман: ремонт прийде і на такі "пекельно зруйновані" дороги, як Миколаїв - Кропивницький

Уряд України восени внесе дорогу Миколаїв - Кропивницький до плану капітального ремонту на найближчі роки, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожДорогу Львів-Луцьк відкрили після капітального ремонту (фото)

«До речі, ремонт прийде і на такі «пекельно зруйновані» дороги, як Миколаїв - Кропивницький. Восени, коли ми будемо говорити про план капітального ремонту на найближчі роки, про цю дорогу ми теж не забудемо», - повідомив прем'єр.

За словами прем'єра, громадяни повідомляють про поганий стан більшості українських доріг, проте уряд вирішує цю проблему і в середньостроковій перспективі зможе виправити ситуацію.

«Розумію, що їздити день у день по розбитій дорозі - задоволення мало. Але до нинішнього стану доріг України довели не за рік чи за три. І через рік-два-три не виправити те, що руйнувалося роками. Наш уряд взявся вирішувати цю проблему. І хоча, на жаль, фактом залишається те, що невідремонтованих доріг у нас набагато більше, ніж відремонтованих, сьогодні ми принаймні вже починаємо ділити дороги на ті, які давно не ремонтували і нарешті відремонтували, і ті, які давно не ремонтували і все ще не відремонтували», - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді розраховували, що Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 млрд грн. При цьому 15 млрд грн мали бути забезпечені за рахунок бюджету, а ще 15 млрд грн - від репрофайлінгу ОВДП в портфелі НБУ. Проте 9 серпня Гройсман повідомив, що Мінфіну і Нацбанку не вдалося домовитися про репрофайлінг, у зв'язку з чим додаткові 15 млрд грн на ремонт доріг буде спрямовано від перевиконання планів митних зборів.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України в 2016 році була профінансована на 10 млрд грн із заявлених урядом близько 20 млрд грн.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш як у 60 млрд грн.