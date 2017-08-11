В аеропорту Анталії застрягли 170 українців: перевізник обіцяє відправити їх додому сьогодні

В турецькій Анталії через поломку літака затримується авіарейс до Києва, перевізник запевняє МЗС, що тримає ситуацію на контролі. Як повідомив у коментарі УНІАН директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, представники авіакомпанії обіцяють полагодити повітряне судно і ще сьогодні відправити громадян України додому.

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Погорельцев розповів, що у літака авіакомпанії Bravo Airways в аеропорту Анталії виникла нештатна ситуація: службовим автотранспортом аеропорту пошкодили крило повітряного судна, коли воно стояло в аеропорту. У зв'язку з цим авіакомпанія була змушена скасувати рейс до Києва. На цей рейс зареєструвався 171 пасажир.

За запевненнями перевізника, які отримали дипломати, 110 з них були розміщені в готелях, а 61 людина знаходиться в аеропорту, оскільки через завантаженість готелів у курортний сезон не всім вистачило місця. У готелі в першу чергу поселили пасажирів з дітьми, громадян похилого віку, а тим, хто залишився в аеропорту, кожні три години надається харчування.

"За нашою інформацією, люди не кинуті напризволяще. Ми одразу встановили контакт з перевізником, у нього є розуміння, що ситуацію потрібно вирішувати максимально швидко", - сказав він.

Також Погорельцев додав, що авіакомпанія прийняла рішення відремонтувати літак в аеропорту. Для цього інженер з Києва прибув в Анталію, він привіз необхідні запасні частини. Приблизно через 40 хвилин інженер знатиме, за скільки часу можна буде полагодити літак. Також перевізник обіцяє, що через три години літак зможе вилетіти.