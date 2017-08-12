До кінця вересня на українських дорогах встановлять 26 габаритно-вагових комплексів - Гройсман

До кінця вересня на українських дорогах встановлять 26 габаритно-вагових комплексів, а до кінця року їх кількість збільшиться до 78.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Завдання закупити вагові комплекси було поставлено перед Міністерством інфраструктури України ще торік. Однак проведений тендер довелось скасувати і оголосити знову. Тепер переможець, нарешті, визначений, і 26 габаритно-вагових комплексів мають з'явитися на дорогах України вже до кінця вересня. А до кінця року їх має бути придбано 78", - написав прем'єр.

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Прем'єр сподівається, що належний ваговий контроль сприятиме тому, що нова культура ставлення до українських доріг буде формуватися не тільки в тих, хто їх будує і ремонтує, а й у тих, хто ними користується - у підприємців, власників фур та водіїв.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2016 року Державна служба України з безпеки на транспорті оголосила тендер у системі Prozorro на закупівлю 78 габаритно-вагових комплексів за рахунок коштів ЄС обсягом 117 млн грн. Проте вже 10 березня міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив про те, що цей тендер перезапущено у зв'язку з низькою якістю заявок, які подали лише дві компанії.

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Нині проїзд вантажівок вагою понад 40 тонн автомобільними дорогами загального користування заборонено, а дорогами місцевого значення допустима позначка становить 24 тонни.

За оцінками Міністерства інфраструктури, понад 30% вантажного транспорту пересувається українськими дорогами з перевищенням допустимих вагових норм.