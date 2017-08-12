"Укрзалізниця" попереджає пасажирів про можливі затримки поїздів через спеку

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», зважаючи на аномальну спеку, попереджає громадян про дискомфорт під час подорожі через необладнання більшості вагонів кондиціонерами, а також про можливі затримки пасажирських поїздів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики та зв’язків з громадськістю «Укрзалізниці».

У компанії поінформували, що більшість пасажирських вагонів не обладнані системою кондиціонування повітря, тому, зважаючи на аномальну спеку, можливий дискомфорт під час подорожі.

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«Цього літа пасажирів обслуговують 3100 пасажирських вагони, з яких системою кондиціювання повітря обладнано лише 38 % - це 1168 вагонів. Майже в усіх плацкартних вагонах системи кондиціонування повітря не передбачені конструкційно. Залізничники розуміють, що подорож у плацкарті, не обладнаному кондиціонером, менш комфортна, але вона має й відповідну вартість», - наголошується у повідомленні.

Також в «Укрзалізниці» попередили про можливі затримки пасажирських поїздів у зв’язку із застосуванням обмеження швидкості через перегрів колій. Так, з початку серпня було застосовано близько 350 таких обмежень.