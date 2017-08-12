"Укрзалізниця" попереджає пасажирів про можливі затримки поїздів через спеку
У компанії поінформували, що більшість пасажирських вагонів не обладнані системою кондиціонування повітря, тому, зважаючи на аномальну спеку, можливий дискомфорт під час подорожі.
Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», зважаючи на аномальну спеку, попереджає громадян про дискомфорт під час подорожі через необладнання більшості вагонів кондиціонерами, а також про можливі затримки пасажирських поїздів.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики та зв’язків з громадськістю «Укрзалізниці».
У компанії поінформували, що більшість пасажирських вагонів не обладнані системою кондиціонування повітря, тому, зважаючи на аномальну спеку, можливий дискомфорт під час подорожі.
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«Цього літа пасажирів обслуговують 3100 пасажирських вагони, з яких системою кондиціювання повітря обладнано лише 38 % - це 1168 вагонів. Майже в усіх плацкартних вагонах системи кондиціонування повітря не передбачені конструкційно. Залізничники розуміють, що подорож у плацкарті, не обладнаному кондиціонером, менш комфортна, але вона має й відповідну вартість», - наголошується у повідомленні.
Також в «Укрзалізниці» попередили про можливі затримки пасажирських поїздів у зв’язку із застосуванням обмеження швидкості через перегрів колій. Так, з початку серпня було застосовано близько 350 таких обмежень.