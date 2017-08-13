Через брак 4 вагонів пасажири швидкісного поїзда "Одеса-Київ" їхали стоячи (фото)

Пасажири поїзда "Інтерсіті" сполученням Одеса-Київ змушені були їхати стоячи через брак вагонів

Про це пасажири поїзда та їх близькі пишуть в соцмережах, передає Еспресо.

"Сьогодні моєму чоловікові потрібно було виїжджати з Вінниці раніше ніж нам (з робочих питань); він узяв квиток на швидкісний потяг. Виявилося, що до поїзда не причепили 4 (чотири) вагона! І тепер Андрій та багато інших людей, включаючи дітей, їдуть стоячи (з речами, як належить). Може, хтось пояснить суть цієї "казки", бажано з юридичної точки зору, бо моя фантазія малює картини в сторону судового позову", - обурюється, зокрема, Марія Фабричова на своїй сторінці в Facebook.

Пасажир по імені Андрій, який їхав у поїзді, розмістив в мережі фотографію з вагона, уточнивши номер поїзда, час і місце посадки:

"764Ш, Одеса-Дарниця, 13/08, 10:30 від станції Вінниця".

Ще одна пасажирка, мешканка Кропивницького Валентина, повідомила місцевому порталу Gre4ka, що частина пасажирів, які о 5:30 ранку повинні були виїжджати з Одеси в Київ потягом "Інтерсіті" виявили, що їх вагонів немає.

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"Поїзд прибув на 4 вагони коротше. У мене квиток за 615 гривень у вагон люкс, №7, а вагонів взагалі п'ять. Люди з дітьми з моря повертаються. Все, що їм пропонують кондуктори, - шматочки картонки, щоб не сидіти на голій підлозі", - розповіла вона.

Видання зазначає, що співробітники повідомили пасажирам про причини виниклої ситуації: два дні тому відбулася поломка, тому кількість вагонів зменшили.

"Поїзд "Інтерсіті" 764. Замість 9 вагонів подали 5, людям пропонують сідати на вільні місця, але їх на всіх не вистачає. Багато стоять у проходах. Люди сидять по черзі, поступаються місцям жінкам і літнім людям. Wi-Fi теж немає", - розповів ще один пасажир цього поїзда "Обозревателю".

За його словами, чимало обурених збираються подавати позови та вимагати компенсацію.

"Поїзд дуже дорогий. Для порівняння: квиток Вінниця-Київ у звичайному плацкарті - 40-60 грн, тут - 225", - зазначив він.

"У недiлю 13 серпня за маршрутом Одеса - Дарниця замість поїзда "Тарпан" №764 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу у дев'ятивагонній комплектації (607 місць) через його технічну несправність у рейс вирушив поїзд цього ж виробника на 408 місць. Цей поїзд на локомотивній тязі у п'ятивагонній комплектації. Усім пасажирам, які відмовились від поїздки, були повернуті кошти. Тим пасажирам, які їдуть у поїзді, але без місця, буде компенсовано різницю вартості проїзду через незабезпечення комфортних умов подорожі. ПАТ "Укрзалізниця" та філія УЗШК просять вибачення у пасажирів за незручності та непередбачувані обставини", - ідеться в повідомленні "Укрзалізниці".