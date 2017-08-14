У центрі Києва обмежать рух через репетицію параду
12:01, 14 серпня 2017Транспорт/Звя'зок
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Рух транспорту обмежуватимуть на ділянці від Бессарабської до Європейської площі.
У Києві обмежать рух у зв’язку з проведенням репетиції параду / фото УНІАН
Київська адміністрація обмежила рух транспорту по вулиці Хрещатик з 21:00 до 02:00 16,18 і 22 серпня у зв’язку з проведенням репетиції параду до Дня незалежності.
Про це йдеться у розпорядженні №961 від 11 серпня.
Рух транспорту обмежуватимуть на ділянці від Бессарабської до Європейської площі.
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Також Хрещатик перекриватимуть з 6:00 і до закінчення заходів 24 серпня.
Як відомо, 24 серпня на Хрещатику у Києві планують провести парад військ.
На території авіаційного заводу імені Антонова у Києві пройшло перше спільне тренування Нацгвардії та інших силових структур до військового параду.
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