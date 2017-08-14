У центрі Києва обмежать рух через репетицію параду

Київська адміністрація обмежила рух транспорту по вулиці Хрещатик з 21:00 до 02:00 16,18 і 22 серпня у зв’язку з проведенням репетиції параду до Дня незалежності.

Про це йдеться у розпорядженні №961 від 11 серпня.

Рух транспорту обмежуватимуть на ділянці від Бессарабської до Європейської площі.

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Також Хрещатик перекриватимуть з 6:00 і до закінчення заходів 24 серпня.

Як відомо, 24 серпня на Хрещатику у Києві планують провести парад військ.

На території авіаційного заводу імені Антонова у Києві пройшло перше спільне тренування Нацгвардії та інших силових структур до військового параду.