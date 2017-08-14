В Об'єднаних Арабських Еміратах створили ПДР для безпілотних авто

Влада Об'єднаних Арабських Емірат підготувала перелік правил та вимог, які зачіпають пересування по дорогах країни безпілотних транспортних засобів, а також міської інфраструктури, сервісних центрів і систем зв'язку, повідомляє Прайм.

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"Крім цього, уряд ОАЕ описав у правилах обов'язки виробників безпілотних авто та їх власників", - йдеться в повідомленні.

Як заявив генеральний директор Управління по стандартизації і метрології (Esma) ОАЕ Абдулла Абдул Кадер Аль Маені, розроблено нові стандарти спрямовані головним чином на посилення конкурентоспроможності країни в світі.

Зазначається також, що в листопаді має відбутися конференція, присвячена залученню головних світових автоконцернів і розробників нових видів транспорту, яку проведе федеральний орган ОАЕ.

Американська компанія Tesla, яка є одним з лідерів в розробках безпілотних авто- та електрокарів, планує вже в кінці року продемонструвати повністю автономні машини, заявляв тижнем раніше творець і глава компанії, мільярдер Ілон Маск. У липні поточного року компанією було відкрито шоу-рум в Дубаї, початкова вартість машин Tesla в ОАЕ можна купити за 280 тисяч дихрамів, що еквівалентно 76 тисячам доларів.