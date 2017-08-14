"Антонов" планує до кінця 2020 року перейти на стандарти НАТО

Державне підприємство "Антонов" планує до кінця 2020 року забезпечити переведення свого виробництва на стандарти НАТО, повідомляє прес-служба підприємства.

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Згідно з повідомлення, "Антонов" планує протягом 2018−2020 років здійснити наступні кроки:

1. Залучення інвесторів, що має забезпечити просування та продажі літаків "АН" на світовому ринку;

2. Сертифікацію підприємства та літаків "АН" в FAA, що покликано розширити ринки збуту літаків;

3. Адаптацію підприємства до вимог стандартів НАТО;

4. Створення механізмів продажу літаків шляхом залучення лізингових компаній;

5. Розвиток комплексної системи підтримки експлуатантів літаків "АН" згідно із розробленими стандартами та процедурами.

Відкриття регіональних сервісних центрів в наступних країнах: Республіка Судан, Колумбія, Індія, ПАР, Болгарія або Мальта. Започаткування перемовин з компанією AVIALL (дочірнє підприємство Boeing).

6. Технічне переоснащення підприємства задля переходу на автоматичні лінії виробництва через компанії Brotje та MTorres;

7. Вдосконалення існуючої організаційної структури підприємства, розвиток інформаційних технологій (ІТ) на підприємстві шляхом впровадження системи IT Enterprise української розробки з терміном реалізації до 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, маркетинговий план ДП "Антонов" передбачає випуск щонайменше 70 літаків протягом найближчих 5 років.