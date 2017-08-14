На День незалежності в Києві не буде працювати дві станції метро

Під час святкування Дня незалежності України станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" перекриють на вхід і вихід.

Про це повідомляють у Київській міській держадміністрації.

Станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" закриють з 8:00 і до кінця урочистих заходів.

Нагадаємо, Київська адміністрація обмежить рух транспорту по Хрещатику через проведення репетиції параду до Дня незалежності України.