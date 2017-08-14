На День незалежності в Києві не буде працювати дві станції метро
17:17, 14 серпня 2017Транспорт/Звя'зок
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Станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" закриють з 8:00 і до кінця урочистих заходів.
"Хрещатик" і "Майдан Незалежності" перекриють на вхід і вихід / фото УНІАН
Під час святкування Дня незалежності України станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" перекриють на вхід і вихід.
Про це повідомляють у Київській міській держадміністрації.
Станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" закриють з 8:00 і до кінця урочистих заходів.
Нагадаємо, Київська адміністрація обмежить рух транспорту по Хрещатику через проведення репетиції параду до Дня незалежності України.
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