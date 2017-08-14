На День незалежності в Києві не буде працювати дві станції метро

17:17, 14 серпня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" закриють з 8:00 і до кінця урочистих заходів.

фото УНІАН

Під час святкування Дня незалежності України станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" перекриють на вхід і вихід.

Про це повідомляють у Київській міській держадміністрації.

Станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" закриють з 8:00 і до кінця урочистих заходів.

Нагадаємо, Київська адміністрація обмежить рух транспорту по Хрещатику через проведення репетиції параду до Дня незалежності України.

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Теги: #метро Києва#парад до Дня Незалежності#парад у Києві