В "Укравтодорі" назвали вартість дороги Київ - Біла Церква

Вартість будівництва першої концесійної дороги Київ - Біла Церква складе близько 300 мільйонів доларів, повідомив УНІАН радник в. о. голови Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кава.

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"Мова йде про абсолютно нову дорогу. Як альтернатива, буде безкоштовна дорога - діюча траса Київ-Біла Церква. Зараз йде підготовка техніко-економічного обґрунтування дороги, тому говорити про точну вартість поки занадто рано, але орієнтовно це буде близько 300 мільйонів доларів", - сказав він.

За словами Кави, будівельні роботи можуть розпочатися в 2019 році та триватимуть до 2021 року.

"Поки рано говорити про терміни, оскільки необхідно внести зміни до закону про будівництво доріг на основі концесії. Якщо законопроект №6766 буде прийнятий парламентом в 2017 році, то є шанс, що тендер і викуп землі під проект буде здійснено в 2018 році, тоді будівельні роботи можуть розпочатися в 2019 році і триватимуть до 2021 року", - повідомив він.

Також Кава зазначив, що будівництво дороги буде здійснюватися виключно за рахунок коштів інвестора.

"Оскільки ця дорога концесійна, то договір передбачає, що інвестор сам вкладає гроші в цей проект, а потім протягом 25 років експлуатує і стягує плату за проїзд, тим самим покриває свої витрати", - сказав він, додавши, що на даний момент зацікавленість проявляють 5 іноземних компаній, які реалізували концесійні договори з будівництва доріг в країнах Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в.о. голови "Укравтодору" Славомір Новак повідомив, що Державне агентство автомобільних доріг проводить підготовку до запуску будівництва першої концесійної дороги Київ-Біла Церква.

У березні "Укравтодор" заявляв про плани запустити перші проекти будівництва концесійних доріг в країні вже в поточному році.

У травні 2015 року "Укравтодор" оголосив конкурс на будівництво першої в Україні концесійної дороги Львів – Краковець, розмови про будівництво якої велися вже більш десяти років. Але у вересні того ж року стало відомо, що конкурсні заявки претендентів – української компанії "Українські транспортні магістралі" і французької Bouygues – не відповідають умовам конкурсу. У зв'язку з цим Міністерство інфраструктури повідомило, що розраховує в 2016 році перезапустити у новому форматі даний конкурс після того, як буде вдосконалено законодавство України про концесії, а також про державно-приватне партнерство.