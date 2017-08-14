В Україні діти від п'яти років зможуть літати на літаках без супроводу - Державіаслужба

В Україні з 23 жовтня діти віком від п'яти років зможуть подорожувати літаками без супроводу дорослих. Відповідну поправку підтримала Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), повідомляє прес-служба Державної авіаслужби України.

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У відомстві уточнили, що зараз діють ще старі правила, і в супроводі не потребують діти, які досягли дворічного віку.

В Державіаслужбі також попереджають, що згідно з ухваленою поправкою в пасажирську відомість буде внесена графа "громадянство".