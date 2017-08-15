У Києві сьогодні частково обмежать рух на вулицях Басейній, Івана Сірка та Дніпровській набережній

У Києві сьогодні у зв’язку з ремонтними роботами частково обмежено рух на вулицях Басейній, Івана Сірка та Дніпровській набережній.

Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», з 21.30 15 серпня до 6.00 16 серпня у зв’язку з виконанням робіт з укладання асфальтобетонного покриття на вул. Басейній (на ділянці від вул. Шовковичної до Бессарабської площі) буде частково обмежено рух транспорту.

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Також сьогодні 9.30 до 18.00 через ремонт покриття на Дніпровській набережній (на ділянці від вул. Миколайчука до вул. Березняківської) буде частково обмежено рух.

Крім того, до 12.00 16 серпня у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття частково обмежено рух на вул. Івана Сірка.