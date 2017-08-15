Гройсман пообіцяв 250 мільйонів на реконструкцію південного в'їзду до Дніпра

Уряд України до кінця року може виділити 250 мільйонів гривень на проект реконструкції південного в'їзду в місто Дніпро, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час візиту в Дніпропетровську область.

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"Що стосується "Дніпра", ми говорили про південному в'їзді в місто Дніпро. Надзвичайно важливий проект для регіону. Я хочу підкреслити і пообіцяти, що навіть у цьому році, якщо буде необхідність і можливість використання цих ресурсів, попередня вартість - 470 мільйонів гривень. Я думаю, що 250 мільйонів гривень ми виділимо на те, щоб продовжити ці роботи і завершити їх наступного року", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, уряд готовий підтримувати ті регіони, в яких є першочергова необхідність модернізації доріг та розроблено відповідні проекти.

"Будемо підтримувати там, де є сьогодні і проекти, і необхідність модернізації доріг. Зрозуміло, що це є основою роботи "Укравтодору", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді розраховували, що Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 мільярдів гривень. При цьому 15 мільярдів гривень повинні були бути забезпечені за рахунок бюджету, а ще 15 мільярдів гривень - від репрофайлинга ОВДП у портфелі НБУ. Однак 9 серпня Гройсман повідомив, що Мінфін та Нацбанк не змогли узгодити репрофайлинг, а додаткові кошти на дорожнє будівництво надійдуть від перевиконання плану митних зборів.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 мільярдів гривень із заявлених урядом близько 20 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень